Рейд от ГИБДД. В Омске автолюбителям не дадут «праздновать» за рулем

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила о дорожном рейде «Трезвость». Начались «облавы» на водителей в пятницу, по промежуточным итогам рейда выявили 11 выпивших омичей, позволивших себе сесть за руль в опасном состоянии. Сотрудники ДПС перекрывали отрезки дороги, останавливали всех, как на таможне. Проверяли документы и оценивали состояние водителей. Кто-то уже начал отмечать Новый год.
В Госавтоинспекции напомнили, что вождение и алкоголь несовместимы. Ведомство опубликовало видео, в котором под задорную музыку инспекторы составляют протоколы и останавливают Дедов Морозов, семейные пары и других спешащих омичей. Новый год — это важно, но еще важнее сохранить на дороге жизнь. Свою и чужую.