Рейд от ГИБДД. В Омске автолюбителям не дадут «праздновать» за рулем

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение и алкоголь несовместимы. Ведомство опубликовало видео, в котором под задорную музыку инспекторы составляют протоколы и останавливают Дедов Морозов, семейные пары и других спешащих омичей. Новый год — это важно, но еще важнее сохранить на дороге жизнь. Свою и чужую.