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Врач рассказала, что происходит в организме при проглатывании батарейки

Сегодня, 08:55
Фото: pxhere.com
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная объяснила, что будет, если проглотить элемент питания, и как в этом случае избежать серьезных последствий для здоровья.

По словам специалиста, батарейка, попав в желудок, окисляется в первые три часа. По истечении этого времени начинает формироваться язва, так как аккумулятор прилипает к стенкам желудка. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.ru.

При этом, как отметила Бережная, самым опасным вариантом является попадание батарейки в дыхательные пути. Она пояснила, что элемент питания, теоретически, может выйти сам, но это маловероятно. Гастроэнтеролог также подчеркнула, что аккумуляторы необходимо хранить в недосягаемом для детей месте.

#Алина Ибрагимова#Общество
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