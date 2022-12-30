Врач рассказала, что происходит в организме при проглатывании батарейки

По словам специалиста, батарейка, попав в желудок, окисляется в первые три часа. По истечении этого времени начинает формироваться язва, так как аккумулятор прилипает к стенкам желудка. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.ru.
При этом, как отметила Бережная, самым опасным вариантом является попадание батарейки в дыхательные пути. Она пояснила, что элемент питания, теоретически, может выйти сам, но это маловероятно. Гастроэнтеролог также подчеркнула, что аккумуляторы необходимо хранить в недосягаемом для детей месте.