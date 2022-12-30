Врач обозначил причины зубной боли на улице в холодное время года

По словам специалиста, долгое пребывание на холоде может спровоцировать простудное заболевание, из-за чего может возникать также зубная боль у людей с низким иммунитетом. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «АиФ».
Для снижения болевых ощущений стоматолог рекомендовал не сжимать зубы, дышать через нос и использовать пасту для чувствительных зубов. Он также посоветовал перед выходом из дома не есть цитрусовые, так как даже одна долька лимона, грейпфрута или апельсина может повысить чувствительность зубной эмали и стать причиной болезненных ощущений.
И наконец, к боли в области зубов может привести перепад температур, поэтому не стоит на холоде пить горячие напитки, резюмировал Владимир Лосев.