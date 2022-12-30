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Врач обозначил причины зубной боли на улице в холодное время года

Сегодня, 08:45
Фото: pxhere.com
Стоматолог-ортопед Владимир Лосев заявил, что зубная боль на улице зимой может быть вызвана снижением иммунитета, а также употреблением цитрусовых или горячих напитков.

По словам специалиста, долгое пребывание на холоде может спровоцировать простудное заболевание, из-за чего может возникать также зубная боль у людей с низким иммунитетом. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «АиФ».

Для снижения болевых ощущений стоматолог рекомендовал не сжимать зубы, дышать через нос и использовать пасту для чувствительных зубов. Он также посоветовал перед выходом из дома не есть цитрусовые, так как даже одна долька лимона, грейпфрута или апельсина может повысить чувствительность зубной эмали и стать причиной болезненных ощущений.

И наконец, к боли в области зубов может привести перепад температур, поэтому не стоит на холоде пить горячие напитки, резюмировал Владимир Лосев.

#Общество
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