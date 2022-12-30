Врач обозначил причины зубной боли на улице в холодное время года

Для снижения болевых ощущений стоматолог рекомендовал не сжимать зубы, дышать через нос и использовать пасту для чувствительных зубов. Он также посоветовал перед выходом из дома не есть цитрусовые, так как даже одна долька лимона, грейпфрута или апельсина может повысить чувствительность зубной эмали и стать причиной болезненных ощущений.