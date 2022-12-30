ВКонтакте развивает безопасную среду для пользователей

Предложение активировать режим будет приходить пользователям, которые за час получили более трёх негативных комментариев или постов от юзеров, не входящих в список их друзей. Подобная активность будет отслеживаться и фиксироваться с помощью нейросети: алгоритм на основе искусственного интеллекта будет сразу отправлять уведомление с предложением включить режим. После отправки уведомления нейросеть приостановит свою работу на сутки, а потом возобновит. В сумме пользователю может прийти не более трёх уведомлений за месяц. Нейросеть считывает активность только в открытых профилях.