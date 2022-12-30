В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать натуральную икру

Отмечается, что предварительно нужно тщательно рассмотреть упаковку и этикетку. Особое внимание рекомендуется обратить на дату изготовления. На упаковке в обязательном порядке должно быть указано название рыбы, из которой изымалась икра и дата фасовки, изготовления продукта. Помимо этого, надпись должна быть выбита изнутри. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на 56orb.ru.