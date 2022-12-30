В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать натуральную икру

Отмечается, что предварительно нужно тщательно рассмотреть упаковку и этикетку. Особое внимание рекомендуется обратить на дату изготовления. На упаковке в обязательном порядке должно быть указано название рыбы, из которой изымалась икра и дата фасовки, изготовления продукта. Помимо этого, надпись должна быть выбита изнутри. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на 56orb.ru.
Необходимо также обратить внимание, как выглядит икра. Она должна быть цельной. Продукт можно поместить в нагретую жидкость — натуральная икра приобретет беловатый оттенок и опустится на дно емкости. Искусственный продукт будет растворяться и окрашивать жидкость.