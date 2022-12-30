В Омске мэр и губернатор подарили детям подарки с «Елки желаний»

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест поучаствовали в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнили заветные мечты нескольких юных омичей.
Ранее глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле письма от 8-летнего мальчика — тот попросил у Деда Мороза игрушку-трансформер, и Александр Бурков подарил ребенку желанный подарок в комплекте с игровым набором машинок Hot Wheels. Губернатор собрал игрушечную трассу вместе с мальчиком. Младшая сестра мальчика также получила подарок — смартфон.
Также губернатор исполнил желание 4-летней жительницы Называевска. Девочка полгода хотела велосипед, и письмо Деду Морозу исполнило ее мечту. Вместе с велосипедом ей передали сладкий подарок от губернатора.
В акции также поучаствовал и мэр Омска Сергей Шелест. Он также взялся за исполнение пожеланий юных омичей, которые они оставили на «Елке желаний». Мэр пригласил своих подопечных в свой кабинет, где подарил юным омичам долгожданные велосипед и принтер. Вдобавок к главным подаркам дети получили мешки со сладкими подарками.
Мэр Омска Шелест отметил, что он не в первый раз участвует в акции. По его мнению, такая акция помогает растить поколение, которое верит в добро.