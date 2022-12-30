В Омске мэр и губернатор подарили детям подарки с «Елки желаний»

В акции также поучаствовал и мэр Омска Сергей Шелест. Он также взялся за исполнение пожеланий юных омичей, которые они оставили на «Елке желаний». Мэр пригласил своих подопечных в свой кабинет, где подарил юным омичам долгожданные велосипед и принтер. Вдобавок к главным подаркам дети получили мешки со сладкими подарками.