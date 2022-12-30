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В Омске мэр и губернатор подарили детям подарки с «Елки желаний»

Сегодня, 09:36
Фото: правительство Омской области
Губернатор Бурков и мэр Омска Шелест примерили роль Деда Мороза и поздравили детей с Новым годом.

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест поучаствовали в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнили заветные мечты нескольких юных омичей.

Ранее глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле письма от 8-летнего мальчика — тот попросил у Деда Мороза игрушку-трансформер, и Александр Бурков подарил ребенку желанный подарок в комплекте с игровым набором машинок Hot Wheels. Губернатор собрал игрушечную трассу вместе с мальчиком. Младшая сестра мальчика также получила подарок — смартфон.

Также губернатор исполнил желание 4-летней жительницы Называевска. Девочка полгода хотела велосипед, и письмо Деду Морозу исполнило ее мечту. Вместе с велосипедом ей передали сладкий подарок от губернатора.

В акции также поучаствовал и мэр Омска Сергей Шелест. Он также взялся за исполнение пожеланий юных омичей, которые они оставили на «Елке желаний». Мэр пригласил своих подопечных в свой кабинет, где подарил юным омичам долгожданные велосипед и принтер. Вдобавок к главным подаркам дети получили мешки со сладкими подарками.

Мэр Омска Шелест отметил, что он не в первый раз участвует в акции. По его мнению, такая акция помогает растить поколение, которое верит в добро.

Фото: правительство Омской области
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Подарки#Губернатор#Мэр#Сергей шелест#Александр Бурков
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