Об этом сообщает 360tv.ru. В материале подчеркивается, что лучшее доказательство этому — уничтожаемые беспилотники ВСУ.
В статье автор утверждает, что ВС России летом 2022 года уничтожили порядка 90% дронов, закупленных Украиной еще до начала специальной военной операции. Автор пишет, что срок службы небольшого квадрокоптера в среднем сократился до трех полетов, в случае с моделями, оснащенными неподвижными крыльями — до шести.
Габриэль Онрада выразил восхищение российскими средствами радиоэлектронной борьбы и отметил, что военные смогли свести на нет все преимущества, которыми обладала армия Украины в начале СВО.
Публикацию журналиста прокомментировали в Госдуме РФ. Так, депутат от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что российские военные побеждают не украинское вооружение, а западное.