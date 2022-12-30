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В китайских СМИ заявили о превосходстве армии России над ВСУ

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Журналист Габриэль Онрада в материале, опубликованном в Asia Times, заявил о том, что Россия выигрывает на Украине радиоэлектронную борьбу, уничтожая беспилотники ВСУ.

Об этом сообщает 360tv.ru. В материале подчеркивается, что лучшее доказательство этому — уничтожаемые беспилотники ВСУ.

В статье автор утверждает, что ВС России летом 2022 года уничтожили порядка 90% дронов, закупленных Украиной еще до начала специальной военной операции. Автор пишет, что срок службы небольшого квадрокоптера в среднем сократился до трех полетов, в случае с моделями, оснащенными неподвижными крыльями — до шести.

Габриэль Онрада выразил восхищение российскими средствами радиоэлектронной борьбы и отметил, что военные смогли свести на нет все преимущества, которыми обладала армия Украины в начале СВО.

Публикацию журналиста прокомментировали в Госдуме РФ. Так, депутат от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что российские военные побеждают не украинское вооружение, а западное.

#Алина Ибрагимова#Общество
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