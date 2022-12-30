В китайских СМИ заявили о превосходстве армии России над ВСУ

В статье автор утверждает, что ВС России летом 2022 года уничтожили порядка 90% дронов, закупленных Украиной еще до начала специальной военной операции. Автор пишет, что срок службы небольшого квадрокоптера в среднем сократился до трех полетов, в случае с моделями, оснащенными неподвижными крыльями — до шести.