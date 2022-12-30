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Россиян предупредили о появлении нового вида мошенничества в мессенджерах

Сегодня, 10:03
Фото: pxhere.com
В последние дни уходящего года в WhatsApp активизировались злоумышленники. Они рассылают сообщения о розыгрыше алкоголя, который якобы проводит крупный ретейлер.

Как рассказала контент-аналитик одной из российских IT-компаний Ольга Свистунова, условия участия в акции подразумевают ответы на пару-тройку несложных вопросов или разослать ссылку на акцию друзьям. Затем «участникам» предлагается оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, введя номер банковской карты, включая CVV-код. Об этом пишут «Известия».

Эксперт пояснила, что рассылка стартовала после 20 декабря — именно тогда специалисты по информационной безопасности выявили свыше четырех десятков фейковых сайтов, созданных злоумышленниками.

#Общество
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