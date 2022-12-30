Россиян предупредили о появлении нового вида мошенничества в мессенджерах

Как рассказала контент-аналитик одной из российских IT-компаний Ольга Свистунова, условия участия в акции подразумевают ответы на пару-тройку несложных вопросов или разослать ссылку на акцию друзьям. Затем «участникам» предлагается оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, введя номер банковской карты, включая CVV-код. Об этом пишут «Известия».