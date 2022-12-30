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Президенты России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня, 10:48
Фото: piqsels.com/
Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля. Оба президента выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства стран.

В рамках разговора главы государств уделили особое внимание взаимовыгодной совместной работе в сферах промышленности и энергетики, и договорились активизировать контакты на различных уровнях. Кроме того, президенты подтвердили свою готовность реализовать те идеи, которые уже обсуждались в рамках визита Бермудеса в Россию в ноябре этого года «при должном учете пожеланий кубинской стороны».

Владимир Путин поздравил коллегу с национальным праздником Кубы, Днем освобождения, который будет отмечаться 1 января. Президент РФ пожелал благополучия и процветания всему народу Кубы. В рамках разговора главы государств «обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом». 

#Политика
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