Президенты России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля. Оба президента выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнерства стран.
В рамках разговора главы государств уделили особое внимание взаимовыгодной совместной работе в сферах промышленности и энергетики, и договорились активизировать контакты на различных уровнях. Кроме того, президенты подтвердили свою готовность реализовать те идеи, которые уже обсуждались в рамках визита Бермудеса в Россию в ноябре этого года «при должном учете пожеланий кубинской стороны».
Владимир Путин поздравил коллегу с национальным праздником Кубы, Днем освобождения, который будет отмечаться 1 января. Президент РФ пожелал благополучия и процветания всему народу Кубы. В рамках разговора главы государств «обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом».