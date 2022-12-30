Президенты России и Кубы обсудили двустороннее сотрудничество

В рамках разговора главы государств уделили особое внимание взаимовыгодной совместной работе в сферах промышленности и энергетики, и договорились активизировать контакты на различных уровнях. Кроме того, президенты подтвердили свою готовность реализовать те идеи, которые уже обсуждались в рамках визита Бермудеса в Россию в ноябре этого года «при должном учете пожеланий кубинской стороны».