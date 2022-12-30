Пенсионер из Омской области задохнулся в собственном доме из-за тлеющего пола

В Павлоградском районе Омской области следователи проводят проверку из-за смерти 70-летнего пенсионера, тело которого нашли в одном из домов в деревне Краснодарка.
«Утром 29 декабря в собственном доме родственники обнаружили тело пожилого мужчины. Никаких следов криминала эксперты на трупе не обнаружили», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Причина этой трагедии обнаружилась у печки – дело в том, что, по всей видимости, из топочной двери на деревянный пол упал раскаленный уголь, отчего началось тление и помещение заполнилось едким дымом.
Вероятнее всего, пенсионер попросту задохнулся, однако точная причина смерти сельчанина будет установлена только после вскрытия.