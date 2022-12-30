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Пенсионер из Омской области задохнулся в собственном доме из-за тлеющего пола

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
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Очаг небольшого возгорания обнаружился возле печки.

В Павлоградском районе Омской области следователи проводят проверку из-за смерти 70-летнего  пенсионера, тело которого нашли в одном из домов в деревне Краснодарка.

«Утром 29 декабря в собственном доме родственники обнаружили тело пожилого мужчины. Никаких следов криминала эксперты на трупе не обнаружили», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Причина этой трагедии обнаружилась у печки – дело в том, что, по всей видимости, из топочной двери на деревянный пол упал раскаленный уголь, отчего началось тление и помещение заполнилось едким дымом.

Вероятнее всего, пенсионер попросту задохнулся, однако точная причина смерти сельчанина будет установлена только после вскрытия.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Дым#Смерть#Пенсионеры
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