Омичи пожаловались на женщину за рулем авто, «протаранившую» несколько машин

«Ребята подъехали к женщине на своей машине, начали хамить и оскорблять её, мать не дала себя в обиду, начала говорить в ответ. Но ребята решили не отпускать их просто так и начали избивать их, в ребенка кинули бутылку пива и залили перцовкой, мать не стала стоять в стороне и пошла защищать своего ребенка, но и ей тоже залили баллончиком, а потом еще и битой ударили по лбу. Женщина быстро забрала ребенка и попытались сбежать от этих ребят», — комментирует один из очевидцев происшествия.

Город55 обратился в ГИБДД по Омской области. В пресс-службе Госавтоиспекции сообщили, что вызовов с места аварии не поступало, факт ДТП не зафиксирован. Сейчас ведется разбирательство, устанавливается госномер транспортного средства.

ГИБДД напоминает: пользователям социалых сетей стоит быть ответственнее, и не дезинформировать пользователей без наличия конкретных фактов или версии случившегося. В случае ДТП, очевидцу стоит обратиться в ГИБДД по номеру 79-35-04 или 02.