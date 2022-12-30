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Омичи пожаловались на женщину за рулем авто, «протаранившую» несколько машин

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Свидетели происшествия на улице Волочаевской утверждают, что женщина с семьей протаранила чужой автомобиль и скрылась. Причина и подлинная версия случившегося остаются неизвестными. ГИДББ по Омской области утверждает, что вызовов не поступало, факта ДТП не зафиксировано.
Вечером 29 декабря женщина с мужем и ребенком в салоне протаранила чужой автомобиль на улице Волочаевской и уехала с места аварии. Об этой версии случившегося рассказали очевидцы, сообщается в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.
 
Свидетелю происшествия удалось заснять автомобиль и отрывок разговора с водителем автомобиля на камеру. Видеоматериал был опубликован в сообществе «Инцидент Омск» ВКонтакте.
 
Есть вероятность, что семья находилась в алкогольном опьянении. Но версии очевидцев расходятся. Нашелся свидетель, который высказал иную версию произошедшего:
 
«Ребята подъехали к женщине на своей машине, начали хамить и оскорблять её, мать не дала себя в обиду, начала говорить в ответ. Но ребята решили не отпускать их просто так и начали избивать их, в ребенка кинули бутылку пива и залили перцовкой, мать не стала стоять в стороне и пошла защищать своего ребенка, но и ей тоже залили баллончиком, а потом еще и битой ударили по лбу. Женщина быстро забрала ребенка и попытались сбежать от этих ребят», — комментирует один из очевидцев происшествия.

Город55 обратился в ГИБДД по Омской области. В пресс-службе Госавтоиспекции сообщили, что вызовов с места аварии не поступало, факт ДТП не зафиксирован. Сейчас ведется разбирательство, устанавливается госномер транспортного средства.

ГИБДД напоминает: пользователям социалых сетей стоит быть ответственнее, и не дезинформировать пользователей без наличия конкретных фактов или версии случившегося. В случае ДТП, очевидцу стоит обратиться в ГИБДД по номеру 79-35-04 или 02.

#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#ДТП#Алкоголь#Видео
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