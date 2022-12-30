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Бездомный омич вечером упал с телецентровского моста

Сегодня, 11:01
Фото: Город55
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Одинокая трагедия. Ранее судимый омич упал с моста «60-летия ВЛКСМ».

Источники Города55 в экстренных службах сообщили о смерти омича, случившейся 29 декабря в 20:35. С моста «60-летия ВЛКСМ» в районе ул. Лукашевича упал ранее судимый человек без определенного места жительства. Ему было 43 года. Судимость у омича была за умышленное причинение легкого вреда здоровью — по ч.2 ст. 115 УК РФ.

На месте происшествия побывали сотрудники постовой службы, следственного комитета и судмедэксперты. Личность мужчины установили, тело переправили в морг. Следователи исключили возможность криминала или несчастного случая.

#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Город#Новости#СКР#Полиция#Судмедэксперты#Смерть человека
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