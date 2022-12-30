Бездомный омич вечером упал с телецентровского моста

Источники Города55 в экстренных службах сообщили о смерти омича, случившейся 29 декабря в 20:35. С моста «60-летия ВЛКСМ» в районе ул. Лукашевича упал ранее судимый человек без определенного места жительства. Ему было 43 года. Судимость у омича была за умышленное причинение легкого вреда здоровью — по ч.2 ст. 115 УК РФ.