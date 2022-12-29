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Врач рассказал о первых признаках деменции

Сегодня, 08:24
Фото: piqsels.com
Психиатр Алексей Вилков сообщил, что в настоящее время известны три стадии болезни Альцгеймера, и первая из них проявляется в виде частой забывчивости.

Он пояснил, что больной деменцией человек менее собран и забывает очевидные вещи, а еще у него наблюдаются трудности с запоминанием новой информации. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Когда наступает следующая стадия недуга, больной перестает узнавать близких, а также утрачивает привычные бытовые навыки. А на последней стадии человек теряет все когнитивные навыки и становится полностью беспомощным, рассказал психиатр. При этом пациент, страдающий болезнью Альцгеймера, не понимает того, что он болен, и длительное время может считать себя здоровым, резюмировал Алексей Вилков.

#Общество
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