Врач рассказал о первых признаках деменции

Когда наступает следующая стадия недуга, больной перестает узнавать близких, а также утрачивает привычные бытовые навыки. А на последней стадии человек теряет все когнитивные навыки и становится полностью беспомощным, рассказал психиатр. При этом пациент, страдающий болезнью Альцгеймера, не понимает того, что он болен, и длительное время может считать себя здоровым, резюмировал Алексей Вилков.