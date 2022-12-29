Водитель, берегись! Омичей предупредили об опасном погодном явлении

Омичей просят быть осторожнее на улице. Гололед делает дороги опасными, из-за чего может вырасти число ДТП. Во время поездки водителям автомобилей нужно учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила дорожного движения. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефону 101.