В микрорайоне на берегу Иртыша в Омске начали строить школу на 1 122 места

В правительстве добавили, что сейчас в Омской области идет строительство семи школ почти на шесть тысяч мест — в Омске, Горьковском, Черлакском и Исилькульском районах. Четыре из этих школ планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, еще три, в том числе и школу микрорайоне «Прибрежный» — в 2024 году.