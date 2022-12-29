В микрорайоне на берегу Иртыша в Омске начали строить школу на 1 122 места

В пресс-службе областного правительства сообщили о старте строительства новой школы в микрорайоне Прибрежный. Школа будет рассчитана на 1 122 ученика, а построить ее хотят в рекордные сроки — за полтора года. Уже 1 сентября 2024 года она должна быть полностью готова к принятию школьников.
Вколу возводят в рамках нацпроекта «Образование» и концессионного соглашения между правительством Омской области и компанией «Наша школа». Организация выделит 1.5 млрд рублей на строительство школы, а правительство рассчитается с ней до 2023 года. В целом на строительство школы будет направлено 1,9 млрд рублей, из которых почти полтора миллиарда рублей — в рамках нацпроекта.
В правительстве добавили, что сейчас в Омской области идет строительство семи школ почти на шесть тысяч мест — в Омске, Горьковском, Черлакском и Исилькульском районах. Четыре из этих школ планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, еще три, в том числе и школу микрорайоне «Прибрежный» — в 2024 году.