На сайте мэрии города опубликовали график работы муниципальных бань в праздники. Так, 31 декабря все бани будут работать с 10.00 до 18.00. В начале января банщики отдыхают, так что муниципальные бани начнут работать только после 4 января.
«Сегодня и завтра мы приглашаем омичей посетить наши бани, чтобы встретить наступающий год с чистым телом и душой», — комментирует главный инженер МУП города Омска «Банное хозяйство» Иван Перфилов.
В оставшиеся дни новогодних каникул все банные комплексы будут работать по индивидуальному графику. Стоит предварительно уточнить график по телефону или на сайте конкретной бани. Телефоны и адреса муниципальных бань есть на официальном сайте администрации города Омска.
Также на сайте администрации напомнили, что в городе работает МУП «Банное хозяйство». В распоряжении омичей есть 16 муниципальных бань. Стоимость билета составляет 260 рублей за полтора часа пользования, для льготных категорий граждан — 130 рублей.