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«У нас с друзьями есть традиция». Омичам рассказали, где можно помыться в конце года

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
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Объявлен график работы омских бань в праздники

Мэрия города объявила график работы муниципальных бань в праздники. 31 декабря все бани будут работать с 10.00 до 18.00. В 2023 году муниципальные бани начнут работать только после 4 января.

На сайте мэрии города опубликовали график работы муниципальных бань в праздники. Так, 31 декабря все бани будут работать с 10.00 до 18.00. В начале января банщики отдыхают, так что муниципальные бани начнут работать только после 4 января.

«Сегодня и завтра мы приглашаем омичей посетить наши бани, чтобы встретить наступающий год с чистым телом и душой», — комментирует главный инженер МУП города Омска «Банное хозяйство» Иван Перфилов.

В оставшиеся дни новогодних каникул все банные комплексы будут работать по индивидуальному графику. Стоит предварительно уточнить график по телефону или на сайте конкретной бани. Телефоны и адреса муниципальных бань есть на официальном сайте администрации города Омска.

Также на сайте администрации напомнили, что в городе работает МУП «Банное хозяйство». В распоряжении омичей есть 16 муниципальных бань. Стоимость билета составляет 260 рублей за полтора часа пользования, для льготных категорий граждан — 130 рублей.

#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Новости#Мэрия#График работы в праздники#Муниципальные бани
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