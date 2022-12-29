Российский посол приглашена в МИД Болгарии

Посол рассказала журналистам ТАСС, что она приглашена в четверг в болгарский МИД для обсуждения актуальных вопросов.
Митрофанова полагает, что разговор будет вестись на тему проблем в изучении болгарского языка в новых субъектах РФ, поскольку данная тема уже поднималась в парламенте Болгарии. Об этом информирует Russian.rt.com.
Кроме того, посол считает, что высока вероятность поднятия в ходе беседы темы представителя СМИ Болгарии Христо Грозева, объявленного в розыск российским МВД.
Ранее в болгарском Минобороны заявили о начале поставок вооружения Украине.