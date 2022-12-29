Как российские компьютерные игры обрели популярность во всем мире

В России у Пажитного не получилось стать обладателем авторских прав на игру. Денег со своей разработки он также не получил. В 1991 году ученый уехал в США и до сих пор занимается там разработкой компьютерных игр. Следует отметить, что на Западе «Тетрис» обрел такую популярность, что появились слухи, будто игра была разработана КГБ для подрыва американской экономики. Сотрудники офисов, где были компьютеры, вместо работы часами играли в «Тетрис».