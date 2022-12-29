Как российские компьютерные игры обрели популярность во всем мире

Однако эти продукты представляют для геймеров настолько большой интерес, что они находят альтернативные способы их приобретения.
Общественная служба новостей делится двумя уникальными историями о культовых играх, которые были разработаны в РФ и стали популярны во всем мире.
Первая игра, Escape From Tarkov, была разработана компанией Battlestate Games. В ее бета-версию играют тысячи геймеров в разных странах мира. В основе сюжета лежит вооруженное столкновение между двумя военными компаниями. Игроки ищут разные способы для выживания и поиска выхода из осажденного города.
Игра воспринимается как реалистичная. Например, автоматы в ней можно разбирать до винтика и продавать по частям. Если игрок устал, то ему требуется подкрепление в виде пищи и воды. От этого зависит самочувствие и эффективность персонажей.
Еще одна популярная во всем мире российская игра — «Тетрис». История появления этого электронного продукта весьма интересна. Игру придумал сотрудник Вычислительного центра при Академии наук СССР Алексей Пажитнов. Это было еще в 1984 году. Первоначально суть игры заключалась в том, чтобы из нескольких мелких фигур собрать одну большую. Пажитнов компьютеризировал головоломку, придуманную американским математиком Соломоном Голомбом.
В России у Пажитного не получилось стать обладателем авторских прав на игру. Денег со своей разработки он также не получил. В 1991 году ученый уехал в США и до сих пор занимается там разработкой компьютерных игр. Следует отметить, что на Западе «Тетрис» обрел такую популярность, что появились слухи, будто игра была разработана КГБ для подрыва американской экономики. Сотрудники офисов, где были компьютеры, вместо работы часами играли в «Тетрис».