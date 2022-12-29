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Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
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Омская область потеряла 22 тысячи жителей из-за миграции

Омскую область продолжают покидать люди. Но общий «убыток» по октябрь 22 года не так уж и велик. Неожиданно активизировалась внутриобластная миграция.

Омскстат опубликовал данные о миграции населения с января по октябрь 2022 года. Прибыло в Омскую область всего 33456 человек, а переехало 41169.

7713 человек область восполнить не смогла, такой оказался убыток по миграции. Отметим, что считали и тех, кто переезжал внутри Омской области, таких людей на октябрь 2022 года оказалось почти 19 тысяч. В другие регионы уехало чуть больше 16 тысяч человек, а в другие страны — чуть больше 6 тысяч.

Приезжих оказалось меньше, но они есть. Из других регионов в Омскую область переехали почти 11 тысяч человек, а из других стран — 3754 человека.

Напомним, что в конце сентября посчитали, сколько человек будет в Омске в 2025 году. Ожидается, что люди продолжат уезжать, по наихудшему раскладу в самом Омске останется 1, 095 млн человек:

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Статистика#Новости#Омская область#Омскстат#Миграция#Население#Численность населения
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