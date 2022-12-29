Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало

7713 человек область восполнить не смогла, такой оказался убыток по миграции. Отметим, что считали и тех, кто переезжал внутри Омской области, таких людей на октябрь 2022 года оказалось почти 19 тысяч. В другие регионы уехало чуть больше 16 тысяч человек, а в другие страны — чуть больше 6 тысяч.