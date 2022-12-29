Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало

Омскстат опубликовал данные о миграции населения с января по октябрь 2022 года. Прибыло в Омскую область всего 33456 человек, а переехало 41169.
7713 человек область восполнить не смогла, такой оказался убыток по миграции. Отметим, что считали и тех, кто переезжал внутри Омской области, таких людей на октябрь 2022 года оказалось почти 19 тысяч. В другие регионы уехало чуть больше 16 тысяч человек, а в другие страны — чуть больше 6 тысяч.
Приезжих оказалось меньше, но они есть. Из других регионов в Омскую область переехали почти 11 тысяч человек, а из других стран — 3754 человека.
Напомним, что в конце сентября посчитали, сколько человек будет в Омске в 2025 году. Ожидается, что люди продолжат уезжать, по наихудшему раскладу в самом Омске останется 1, 095 млн человек: