Группа по вопросам СВО создаст «тепловую карту» проблем в регионах

В онлайн-формате решено формировать «тепловую карту» всех вопросов, связанных с поддержкой россиян, подпавших под частичную мобилизацию, и их родственников. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Сформировать группу по проблемам СВО ранее поручил президент РФ Владимир Путин, и она будет ежемесячно информировать его о результатах своей деятельности. Возглавил группу Андрей Турчак.
«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции, - отметил секретарь генсовета партии ЕР. - Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии».
Турчак обратил внимание на то, что группа возьмет на себя контроль своевременности и полноты обеспечения военных положенными выплатами и их оснащением. На поддержку можно рассчитывать и родственникам подпавших под частичную мобилизацию граждан. Правительство предоставляет такие гарантии на основании распоряжений Путина.
Пяти подгруппам предстоит работать по таким важным направлениям, как мобилизационный учет, материально-техническое обеспечение участников СВО, помощь членам их семей, военно-патриотическое воспитание граждан РФ, а также развитие мобилизационных мощностей.
Группе поручат анализировать работу по патриотическому воспитанию молодежи и проводить информационную и разъяснительную деятельность по вопросам частичной мобилизации, пишет сайт ER.RU. Планируется разработка идей насчет выпуска продукции для нужд всех видов войск и воинских формирований.