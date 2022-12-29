Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Группа по вопросам СВО создаст «тепловую карту» проблем в регионах

Сегодня, 11:01
Фото: ЕР
Первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции возглавил секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.

В онлайн-формате решено формировать «тепловую карту» всех вопросов, связанных с поддержкой россиян, подпавших под частичную мобилизацию, и их родственников. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Сформировать группу по проблемам СВО ранее поручил президент РФ Владимир Путин, и она будет ежемесячно информировать его о результатах своей деятельности. Возглавил группу Андрей Турчак.

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции, - отметил секретарь генсовета партии ЕР. - Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии».

Турчак обратил внимание на то, что группа возьмет на себя контроль своевременности и полноты обеспечения военных положенными выплатами и их оснащением. На поддержку можно рассчитывать и родственникам подпавших под частичную мобилизацию граждан. Правительство предоставляет такие гарантии на основании распоряжений Путина.

Пяти подгруппам предстоит работать по таким важным направлениям, как мобилизационный учет, материально-техническое обеспечение участников СВО, помощь членам их семей, военно-патриотическое воспитание граждан РФ, а также развитие мобилизационных мощностей.

Группе поручат анализировать работу по патриотическому воспитанию молодежи и проводить информационную и разъяснительную деятельность по вопросам частичной мобилизации, пишет сайт ER.RU. Планируется разработка идей насчет выпуска продукции для нужд всех видов войск и воинских формирований. 

 

Подпишитесь
Важно. В Омской области продлили режим повышенной готовности до 28 февраля
Сегодня, 11:11
Высотка вместо садика. Что происходит с застройкой возле Зеленого острова в Омске
Сегодня, 08:01
Исход народов. Омскую область покинуло на 7,7 тысяч человек больше, чем приехало
Сегодня, 07:48
Омичам показали, как будет выглядеть будущее общественное пространство на Гагарина
Сегодня, 09:58
Под Омском построят второе Западное кладбище рядом с Ново-Кировским за 121 млн рублей
Сегодня, 09:16
Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре
Сегодня, 06:46