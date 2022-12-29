Группа по вопросам СВО создаст «тепловую карту» проблем в регионах

Турчак обратил внимание на то, что группа возьмет на себя контроль своевременности и полноты обеспечения военных положенными выплатами и их оснащением. На поддержку можно рассчитывать и родственникам подпавших под частичную мобилизацию граждан. Правительство предоставляет такие гарантии на основании распоряжений Путина.