Эксперт по питанию рассказала, какие продукты помогут справиться с изжогой

Она пояснила, что мед манука представляет собой уникальный продукт, способный нормализовать пищеварительные процессы и улучшить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам эксперта, ежедневно желательно употреблять хотя бы одну ложку меда. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Гончар также рекомендовала включить в рацион кинзу и бананы, которые также положительным образом влияют на общее состояние ЖКТ. В частности, бананы ускоряют восстановление поврежденных клеток слизистой желудка, подчеркнула нутрициолог.
При этом Ната Гончар посоветовала свести к минимуму употребление фастфуда, жирных и острых блюд, перца, картофеля, кофе, крепкого чая, шоколада, лука, чеснока, газированных напитков и спиртного, которые могут спровоцировать неприятные ощущения в желудке.