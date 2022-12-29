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Эксперт по питанию рассказала, какие продукты помогут справиться с изжогой

Сегодня, 08:19
Фото: piqsels.com
Нутрициолог Ната Гончар перечислила продукты, способные помочь в борьбе с изжогой. В их числе оказались мед манука, кинза и бананы.

Она пояснила, что мед манука представляет собой уникальный продукт, способный нормализовать пищеварительные процессы и улучшить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам эксперта, ежедневно желательно употреблять хотя бы одну ложку меда. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Гончар также рекомендовала включить в рацион кинзу и бананы, которые также положительным образом влияют на общее состояние ЖКТ. В частности, бананы ускоряют восстановление поврежденных клеток слизистой желудка, подчеркнула нутрициолог.

При этом Ната Гончар посоветовала свести к минимуму употребление фастфуда, жирных и острых блюд, перца, картофеля, кофе, крепкого чая, шоколада, лука, чеснока, газированных напитков и спиртного, которые могут спровоцировать неприятные ощущения в желудке.

#Общество
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