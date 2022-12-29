Эксперт по питанию рассказала, какие продукты помогут справиться с изжогой

Она пояснила, что мед манука представляет собой уникальный продукт, способный нормализовать пищеварительные процессы и улучшить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам эксперта, ежедневно желательно употреблять хотя бы одну ложку меда. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».