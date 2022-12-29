Эксперт дал рекомендации по выбору подарков на Новый год

Он уточнил, что перед выбором и приобретением презентов для родных и друзей необходимо заранее определиться с бюджетом. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Газету.Ru.
По словам Ефимова, наиболее универсальными вариантами для подарков в новогодние праздники являются вещи для дома и уюта. При этом он посоветовал для начала выяснить, чего может не хватать человеку. Он пояснил, что можно подарить близким мелкую бытовую технику, мягкий плед, красивую посуду или домашний текстиль.
Также хорошим презентом могут стать подарочная карта, электронный сертификат, креативные сувениры, наборы для творчества или безымянная предоплаченная банковская карта, однако при этом нужно учитывать предпочтения человека, подчеркнул специалист.