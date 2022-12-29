Эксперт дал рекомендации по выбору подарков на Новый год

По словам Ефимова, наиболее универсальными вариантами для подарков в новогодние праздники являются вещи для дома и уюта. При этом он посоветовал для начала выяснить, чего может не хватать человеку. Он пояснил, что можно подарить близким мелкую бытовую технику, мягкий плед, красивую посуду или домашний текстиль.