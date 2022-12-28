В индийском Минздраве признали возможность всплеска заболеваемости коронавирусом

ТАСС поделилось этой информацией со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Глава ведомства заявил, что число заболевших коронавирусом увеличивается по всему миру, и Индия может не стать исключением. Министр считает, что в этот период важно обеспечить сохранность инфраструктуры по борьбе с инфекцией, поддерживая работоспособность и количество оборудования и оперативную готовность медицинских кадров. Об этом пишет Russian.rt.com.
Также Мандавия рассказал, что по всей стране 27 декабря в стационарах, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, были проведены учения для определения готовности к вероятному всплеску SARS-CoV-2.
Он отметил, что власти тоже проводят подготовительные мероприятия в связи с возможным ростом числа случаев заболевания.
Ранее сообщалось о заявлении Тедроса Адхана Гебрейесуса, главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о возможном снятии в мире статуса пандемии SARS-CoV-2 и оспы обезьян в следующем году.