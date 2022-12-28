В индийском Минздраве признали возможность всплеска заболеваемости коронавирусом

Глава ведомства заявил, что число заболевших коронавирусом увеличивается по всему миру, и Индия может не стать исключением. Министр считает, что в этот период важно обеспечить сохранность инфраструктуры по борьбе с инфекцией, поддерживая работоспособность и количество оборудования и оперативную готовность медицинских кадров. Об этом пишет Russian.rt.com.