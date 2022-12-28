Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В индийском Минздраве признали возможность всплеска заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 17:57
По словам главы индийского Минздрава Мансуха Мандавии, в государстве существует вероятность всплеска заболеваемости SARS-CoV-2.

ТАСС поделилось этой информацией со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Глава ведомства заявил, что число заболевших коронавирусом увеличивается по всему миру, и Индия может не стать исключением. Министр считает, что в этот период важно обеспечить сохранность инфраструктуры по борьбе с инфекцией, поддерживая работоспособность и количество оборудования и оперативную готовность медицинских кадров. Об этом пишет Russian.rt.com.

Также Мандавия рассказал, что по всей стране 27 декабря в стационарах, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, были проведены учения для определения готовности к вероятному всплеску SARS-CoV-2.

Он отметил, что власти тоже проводят подготовительные мероприятия в связи с возможным ростом числа случаев заболевания.

Ранее сообщалось о заявлении Тедроса Адхана Гебрейесуса, главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о возможном снятии в мире статуса пандемии SARS-CoV-2 и оспы обезьян в следующем году.

Подпишитесь
Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья
Сегодня, 12:21
Срочно. В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком
Сегодня, 16:17
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин
Сегодня, 10:25
На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений
Сегодня, 10:38