Туристам советуют оформить карту в «Приморье»

Российским туристам порекомендовали оформить банковскую карту, например, «Мир» или UnionPay в кредитной организации «Приморье» для туризма. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на собственников издания «ФедералПресс».
Эксперты пояснили, что на карту «Мир» следует переводить рубли с основной карты. Эту функцию возможно провести через приложение финансового учреждения "Приморье". Однако данной платформой необходимо пользоваться постоянно.
После того, как эта схема будет проделана, рубли нужно перевести на другую карту — UnionPay. Этот механизм необходимо проделать внутри приложения кредитной организации. Также, в публикации отмечают, что комиссия за переводы будет на уровне 1%.