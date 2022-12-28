Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Туристам советуют оформить карту в «Приморье»

Сегодня, 17:48
Специалисты поделились с жителями России лайфхаком для оплаты российскими картами в зарубежных странах.

Российским туристам порекомендовали оформить банковскую карту, например, «Мир» или UnionPay в кредитной организации «Приморье» для туризма. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на собственников издания «ФедералПресс».

Эксперты пояснили, что на карту «Мир» следует переводить рубли с основной карты. Эту функцию возможно провести через приложение финансового учреждения "Приморье". Однако данной платформой необходимо пользоваться постоянно.

После того, как эта схема будет проделана, рубли нужно перевести на другую карту — UnionPay. Этот механизм необходимо проделать внутри приложения кредитной организации. Также, в публикации отмечают, что комиссия за переводы будет на уровне 1%.

Подпишитесь
Для нового общественного пространства в центре Омска решили снести деревья
Сегодня, 12:21
Срочно. В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком
Сегодня, 16:17
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Первым замом министра регбезопасности Омской области стал Александр Алгазин
Сегодня, 10:25
На праздники в Омске изменится график работы медицинских учреждений
Сегодня, 10:38