Поселился замечательный сосед. В Омске задержали домушника-вора электроинструментов

По данным сайта омской полиции, задержан подозреваемый по делу о двух кражах, которые произошли в многоквартирном доме по ул. 1-й Красной Звезды. Похищены были электроинструменты на общую сумму 17 500 рублей. Вора заинтересовали углошлифовальная машина, перфоратор и электрический лобзик и строительный миксер.



Эксперты-криминалисты установили, что преступления совершил 41-летний омич. Мужчина ранее был судим. Оперативники задержали его по месту жительства на Иртышской набережной.