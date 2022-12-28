Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Поселился замечательный сосед. В Омске задержали домушника-вора электроинструментов

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская полиция арестовала виновника краж в едва сданном доме

Омская полиция задержала подозреваемого по делу о краже строительных инструментов в двух квартирах на сумму 17 500 рублей. Подозреваемый будет заключен под стражу.

По данным сайта омской полиции, задержан подозреваемый по делу о двух кражах, которые произошли в многоквартирном доме по ул. 1-й Красной Звезды. Похищены были электроинструменты на общую сумму 17 500 рублей. Вора заинтересовали углошлифовальная машина, перфоратор и электрический лобзик и строительный миксер. 

Эксперты-криминалисты установили, что преступления совершил 41-летний омич. Мужчина ранее был судим. Оперативники задержали его по месту жительства на Иртышской набережной.

В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с подозреваемым с камер наблюдения у подъезда.

Подозреваемый успел продать инструменты и выручить с этого 4 000 рублей. Часть имущества полицейские изъяли из ломбарда на улице Марченко. Местонахождение строительного миксера, который злоумышленник продал водителю такси, устанавливается.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый будет заключен под стражу.

#Видео#Омск#Общество#Город#Происшествия#Суд#Строительство#Уголовное дело#Новости#Полиция#Кража
Подпишитесь
Президент Путин навестит владения омского бизнесмена Сутягинского
Сегодня, 04:55
В Омской области почти 28 тысяч человек заболели ОРВИ
Сегодня, 07:46
Александр Бурков анонсировал назначение нового главы омского минстроя
Сегодня, 05:11
Опасный Новый год. Омичам рассказали, как взрослым и детям избежать беды
Сегодня, 09:17
Из Омска отменили десятки рейсов в районы области и Казахстан
Сегодня, 08:48
В Омске официально представили нового прокурора региона
Сегодня, 06:23