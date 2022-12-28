Поселился замечательный сосед. В Омске задержали домушника-вора электроинструментов

По данным сайта омской полиции, задержан подозреваемый по делу о двух кражах, которые произошли в многоквартирном доме по ул. 1-й Красной Звезды. Похищены были электроинструменты на общую сумму 17 500 рублей. Вора заинтересовали углошлифовальная машина, перфоратор и электрический лобзик и строительный миксер.
Эксперты-криминалисты установили, что преступления совершил 41-летний омич. Мужчина ранее был судим. Оперативники задержали его по месту жительства на Иртышской набережной.
В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с подозреваемым с камер наблюдения у подъезда.
Подозреваемый успел продать инструменты и выручить с этого 4 000 рублей. Часть имущества полицейские изъяли из ломбарда на улице Марченко. Местонахождение строительного миксера, который злоумышленник продал водителю такси, устанавливается.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый будет заключен под стражу.