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Минтранс Египта рассказал, как покупать билеты на поезда иностранцам

Сегодня, 08:54
В Египте рассказали, как будут продавать билеты иностранцам.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», с начала 2023 года путешественники-иностранцы смогут покупать билеты на поезд только за европейскую или американскую валюту. Введение новых мер связано с тем, что в стране резко упал курс национальной валюты, и наблюдается дефицит валюты иностранной. По этой причине туристы вынуждены менять деньги на черном рынке. Теперь, после того, как несколько авиакомпаний отказались обслуживать рейсы в Египет, а туристы ищут средства на черном рынке, в стране пытаются найти деньги на обслуживание транспорта.

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