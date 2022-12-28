Компания Apple ограничила российских пользователей в некоторых функциях связи

Это стало известно от операторов связи, пишет INFOX.RU со ссылкой на информагентство «Коммерсантъ».
Данные технологии используют как дополнение к обычной мобильной связи. VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал, снижая при этом нагрузку на сети 3G и 2G, а VoWiFi использует локальный интернет для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения сотовых сетей.
Как сообщают представители операторов, из-за ограничений Apple настройки связи не удается согласовать с оборудованием устройств.
В результате функции VoLTE и VoWiFi работают некорректно, со сбоями. В частности, это относится к iPhone 14. По подсчетам журналистов, в крупных российских городах на звонки через VoLTE приходится более 60% голосового трафика.