Компания Apple ограничила российских пользователей в некоторых функциях связи

Данные технологии используют как дополнение к обычной мобильной связи. VoLTE позволяет звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал, снижая при этом нагрузку на сети 3G и 2G, а VoWiFi использует локальный интернет для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения сотовых сетей.