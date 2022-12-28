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Кардиолог рассказала, что такое синдроме «праздничного сердца» в Новый год

Сегодня, 13:09
Фото: pxhere.com
В период новогодних праздников жители России могут столкнуться с синдромом «праздничного сердца». Что это такое и чем опасно рассказала врач-кардиолог Анастасия Юсупова.

По информации «Народных новостей», подобное состояние может вызвать употребление алкогольных напитков. Из-за перегрузки организма жидкостью и соленой едой могут возникнуть негативные последствия. По словам врача, жирная пища и алкоголь ухудшают самочувствие людей, которые страдают хронической аритмией. По этой причине на второй-третий день празднования увеличивается количество госпитализаций.

Также есть люди, имеющие генетическую склонность к аритмии, при этом они могут и не подозревать об этом. Врач рекомендует соблюдать умеренность в еде и иметь под рукой лекарства «скорой помощи».

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