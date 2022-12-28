Илон Маск оценил предсказания Дмитрия Медведева на будущий год

В Германии Медведев предсказал создание Четвертого рейха, а в США – гражданскую войну, которая приведет к отделению от государства штатов Калифорния и Техас. Медведев также ждет увидеть в президентском кресле Илона Маска. К тому же, он предвидит распад Евросоюза и смерть доллара и евро как мировых валют.