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Илон Маск оценил предсказания Дмитрия Медведева на будущий год

Сегодня, 10:31
Заместитель главы Совета безопасности РФ написал пост в соцсетях, где пофантазировал на тему ведущих событий будущего года в мире.

Как пишет Infox со ссылкой на Telegram-канал Дмитрия Медведева, российский политик выдвинул 10 абсурдных гипотез о событиях наступающего года. Так, он предположил, что нефть в 2023 году подорожает до 150 долларов за баррель, газ – до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров.

В Германии Медведев предсказал создание Четвертого рейха, а в США – гражданскую войну, которая приведет к отделению от государства штатов Калифорния и Техас. Медведев также ждет увидеть в президентском кресле Илона Маска. К тому же, он предвидит распад Евросоюза и смерть доллара и евро как мировых валют.

Илон Маск, в свою очередь, высказался о прогнозах Медведева, как о «самых абсурдных из когда-либо услышанных», а о его гипотезах – как о размышлениях неосведомленного «в прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики».

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