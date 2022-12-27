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Специалист назвала продукты, способные облегчить состояние при похмелье

Сегодня, 14:34
Фото: piqsels.com
Терапевт Ирина Андреева сообщила, что эффективно справиться с похмельем помогут продукты с содержанием калия и витамина С.

Она отметила, что в первую очередь для улучшения состояния после перебора спиртных напитков во время праздничного застолья необходимо пить много воды. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «МедикФорум».

По словам врача, в результате неумеренных возлияний человек сталкивается с головной болью и тошнотой из-за низкого уровня электролитов, поэтому для облегчения состояния стоит сделать выбор в пользу продуктов, содержащих много  калия. В их число входят бананы, апельсины, дыни, зелень, картофель, грибы и горох.

Кроме того, как пояснила Ирина Андреева, облегчить состояние похмелья поможет витамин С, который содержится в брокколи, брюссельской капусте, перце, а также в свежевыжатом апельсиновом или томатном соке.

#Общество
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