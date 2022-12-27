Специалист назвала продукты, способные облегчить состояние при похмелье

Она отметила, что в первую очередь для улучшения состояния после перебора спиртных напитков во время праздничного застолья необходимо пить много воды. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «МедикФорум».
По словам врача, в результате неумеренных возлияний человек сталкивается с головной болью и тошнотой из-за низкого уровня электролитов, поэтому для облегчения состояния стоит сделать выбор в пользу продуктов, содержащих много калия. В их число входят бананы, апельсины, дыни, зелень, картофель, грибы и горох.
Кроме того, как пояснила Ирина Андреева, облегчить состояние похмелья поможет витамин С, который содержится в брокколи, брюссельской капусте, перце, а также в свежевыжатом апельсиновом или томатном соке.