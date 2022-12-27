РусПЭК могут признать иноагентом

Журналисты предложили Минюсту РФ проверить на предмет отнесения к иностранным агентам ассоциацию “Промышленность за экологию” (РусПЭК).
Телеканал 360tv.ru пишет, что РусПЭК включает крупные международные организации из Германии, Нидерландов и Швеции, которые производят товары для потребителей и упаковку. Сейчас эти государства относятся к числу недружественных для Российской Федерации.
Отмечается, что в России необходимость введения расширенной ответственности производителей возникла еще в 2010 году. В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые на территории Российской Федерации производят товары или их импортируют, обязаны соблюдать нормативы утилизации. Они зависят от типа товаров - в среднем это двадцать два процента, цифры варьируются в пределах десяти - сорока пяти процентов. Таким образом, сейчас производители обязаны утилизировать только пятую часть отходов.
Совершенствованием системы расширенной ответственности производителей Правительство РФ занялось в 2019 году. В Минприроды инициировали увеличение нормативов по утилизации упаковки до ста процентов и повышение экологического сбора до реальных ставок. С этого момента прошло уже три года, но реформа до сих пор находится на рассмотрении.
В июне текущего года к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратились двадцать пять ассоциаций производителей и импортеров с просьбой отложить принятие реформы расширенной ответственности производителей. Девятнадцать подписавших обращение были учреждены иностранными компаниями и финансируются ими. Таким образом, российские ассоциации действуют в интересах иностранных производителей, которым экономически нецелесообразна реформа расширенной ответственности производителей.
По мнению главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, в России давно необходимо уделить внимание собственному природоохранному суверенитету. Он подчеркнул, что принимаемые публичными органами власти решения часто в СМИ подвергаются открытой критике. Негативные заявления иностранных экологических диссидентов, ведущих в Российской Федерации бизнес, формируют плохое мнение о разрабатываемых документах.
«В результате такой деятельности принятие необходимых стране инициатив затягивается и тонет в замкнутом цикле бюрократического процесса замечаний и согласований», — сказал он.