РусПЭК могут признать иноагентом

Отмечается, что в России необходимость введения расширенной ответственности производителей возникла еще в 2010 году. В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые на территории Российской Федерации производят товары или их импортируют, обязаны соблюдать нормативы утилизации. Они зависят от типа товаров - в среднем это двадцать два процента, цифры варьируются в пределах десяти - сорока пяти процентов. Таким образом, сейчас производители обязаны утилизировать только пятую часть отходов.