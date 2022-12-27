Россияне получат единоразовую помощь на оплату ЖКУ

Как пишет Infox со ссылкой на «Радиоточку НСН», новый законопроект предполагает введение разовых выплат на погашение долгов перед предприятиями ЖКХ, рассказала депутат нижней палаты парламента Светлана Разворотнева. Она также сообщила, что проект закона пока не внесен в Думу, но инициатива проходит доработку при участии членов экспертного совета фракции «Единая Россия» в парламенте.