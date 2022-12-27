Педиатр Татаркина перечислила самые опасные для детей игрушки

По словам врача, дети зачастую глотают мелкие детали, что чревато повреждениями стенок кишечника и желудка, пишет Pravda.Ru. Педиатр Ольга Татаркина рекомендует родителям не покупать детям пистолеты с пульками и арбалеты, а также сабли, кинжалы и шашки.