Педиатр Татаркина перечислила самые опасные для детей игрушки

По словам врача, дети зачастую глотают мелкие детали, что чревато повреждениями стенок кишечника и желудка, пишет Pravda.Ru. Педиатр Ольга Татаркина рекомендует родителям не покупать детям пистолеты с пульками и арбалеты, а также сабли, кинжалы и шашки.
Детям свойственно травмироваться пропеллерами, и не менее серьезную опасность представляют гидрогелевые шарики. Они увеличиваются в размерах и застревают в носу и в дыхательных путях, предупредила врач.
Татаркина не советует также дарить детям кукол-монстров: можно навредить психике ребенка.