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Педиатр Татаркина перечислила самые опасные для детей игрушки

Сегодня, 09:32
Педиатр Ольга Татаркина дала журналистам интервью, в котором перечислила наиболее опасные для детей игрушки. На первом месте по степени угрозы – конструкторы из магнитов.

По словам врача, дети зачастую глотают мелкие детали, что чревато повреждениями стенок кишечника и желудка, пишет Pravda.Ru. Педиатр Ольга Татаркина рекомендует родителям не покупать детям пистолеты с пульками и арбалеты, а также сабли, кинжалы и шашки.

Детям свойственно травмироваться пропеллерами, и не менее серьезную опасность представляют гидрогелевые шарики. Они увеличиваются в размерах и застревают в носу и в дыхательных путях, предупредила врач.

Татаркина не советует также дарить детям кукол-монстров: можно навредить психике ребенка.

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