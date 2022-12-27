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Эксперт дал рекомендации по макияжу в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:46
Фото: piqsels.com
Визажист Захар Гринов рассказал, что Новый год — 2023 следует встречать во всем великолепии, и макияж должен быть максимально ярким.

Он подчеркнул: не стоит бояться выделиться. «Желаете мейкап с пайетками — пожалу­йста! Блестящий декор на верхнем веке — прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки — великолепно! А хо­тите быть эффектной — подводка вам в пом­ощь!», — пояснил специалист.

Он посоветовал использов­ать подводку с блест­ками, контрастную по отношению к теням, отметив при этом, что главным трендом под­водки станет мраморный эффект. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на argumenti. ru.

По словам Гринова, хорошо будет сделать акцент на выразительности глаз, применив яркие тени насыщенных оттенков и подводку, которой можно нарисовать блестящие цветные стрелки. А тем, кто планирует сделать макияж глаз в более спокойных тонах, визажист рекомендовал выделить губы с помощью яркой помадой классического красного, ягодного, малинового или винного оттенка.

#Алина Ибрагимова#Общество
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