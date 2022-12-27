Эксперт дал рекомендации по макияжу в новогоднюю ночь

По словам Гринова, хорошо будет сделать акцент на выразительности глаз, применив яркие тени насыщенных оттенков и подводку, которой можно нарисовать блестящие цветные стрелки. А тем, кто планирует сделать макияж глаз в более спокойных тонах, визажист рекомендовал выделить губы с помощью яркой помадой классического красного, ягодного, малинового или винного оттенка.