Эксперт дал рекомендации по макияжу в новогоднюю ночь

Он подчеркнул: не стоит бояться выделиться. «Желаете мейкап с пайетками — пожалуйста! Блестящий декор на верхнем веке — прекрасно! Звездочки, сердечки, кружочки — великолепно! А хотите быть эффектной — подводка вам в помощь!», — пояснил специалист.
Он посоветовал использовать подводку с блестками, контрастную по отношению к теням, отметив при этом, что главным трендом подводки станет мраморный эффект. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на argumenti. ru.
По словам Гринова, хорошо будет сделать акцент на выразительности глаз, применив яркие тени насыщенных оттенков и подводку, которой можно нарисовать блестящие цветные стрелки. А тем, кто планирует сделать макияж глаз в более спокойных тонах, визажист рекомендовал выделить губы с помощью яркой помадой классического красного, ягодного, малинового или винного оттенка.