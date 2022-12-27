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Детский врач рассказала, какие игрушки не стоит покупать малышам

Сегодня, 14:51
Фото: piqsels.com
Педиатр Ольга Татаркина назвала игрушки, которые могут представлять наибольшую опасность для маленьких детей — это магнитные конструкторы и гидрогелевые шарики.

По словам специалиста, ребенок может с легкостью проглотить мелкие детали, которые способны повредить стенки кишечника или желудка. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.ru.

Педиатр рекомендовала также не давать малышам игрушечные пистолеты с пульками, арбалеты, шашки, сабли и кинжалы, а также игрушки с пропеллерами и гидрогелевые шарики, которые увеличиваются и застревают в носу или дыхательных путях.

И наконец, Татаркина предостерегла от дарения детям кукол-монстров, которые, по мнению эксперта, могут нанести вред детской психике.

#Общество
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