Детский врач рассказала, какие игрушки не стоит покупать малышам

По словам специалиста, ребенок может с легкостью проглотить мелкие детали, которые способны повредить стенки кишечника или желудка. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Life.ru.
Педиатр рекомендовала также не давать малышам игрушечные пистолеты с пульками, арбалеты, шашки, сабли и кинжалы, а также игрушки с пропеллерами и гидрогелевые шарики, которые увеличиваются и застревают в носу или дыхательных путях.
И наконец, Татаркина предостерегла от дарения детям кукол-монстров, которые, по мнению эксперта, могут нанести вред детской психике.