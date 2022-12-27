Детский врач рассказала, какие игрушки не стоит покупать малышам

Педиатр рекомендовала также не давать малышам игрушечные пистолеты с пульками, арбалеты, шашки, сабли и кинжалы, а также игрушки с пропеллерами и гидрогелевые шарики, которые увеличиваются и застревают в носу или дыхательных путях.