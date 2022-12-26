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Тарифы на коммунальные услуги предложили пересчитывать с учетом достатка населения

Сегодня, 09:15
От комиссии по ЖКХ Общественного совета поступило предложение об учете платежеспособности жителей регионов при повышении тарифов на коммуналку.

По словам руководителя Комиссии по ЖКХ Ирины Булгаковой, сейчас при расчете новых тарифов учитывается только уровень инфляции, передает Общественная служба новостей.

Уточняется, что тарифы не повышаются, если третья часть населения не сможет оплачивать их. Для подобных случаев предусмотрена выплата ресурсосберегающим компаниям средств из федбюджета.

Ранее СМИ сообщали, что с 2023 года в стране вводят новое единое пособие для беременных женщин, а также для семей, где подрастают дети до семнадцати лет.

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