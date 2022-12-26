Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" назвали мощнейшим в мире

Сразу же после завершения разработки ЗРК С-400 Россия начала создавать комплекс С-500. По словам китайских аналитиков, наша страна нацелилась на стремительное развитие зенитно-ракетных систем, пишет Pravda.Ru.
Эксперты из КНР заявили, что ЗРК С-500 – это новый "щит" будущей воздушно-космической обороны России и мощный ответ на космическую стратегию Соединенных Штатов. Этот комплекс обладает способностью перехватывать как баллистические ракеты, так и иные цели. Кроме того, данное оружие угрожает низкоорбитальным спутникам и другим космическим летательным аппаратам, отметили иностранные аналитики.
В Китае сообщили, что Москва и Вашингтон снова оказались на переднем плане в очередном витке глобального воздушно-космического противостояния. С-500 является принципиально новым видом ЗРК, перехватывающим сверхзвуковые крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты средней дальности.
С-500 также обладает способностью блокирования даже низкоорбитальных спутников и космических средств поражения на околоземной орбите. Этот ЗРК ляжет в основу системы воздушно-космической обороны России, и он возглавит следующее поколение комплексов, резюмировали китайские военные эксперты.