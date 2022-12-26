Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" назвали мощнейшим в мире

Эксперты из КНР заявили, что ЗРК С-500 – это новый "щит" будущей воздушно-космической обороны России и мощный ответ на космическую стратегию Соединенных Штатов. Этот комплекс обладает способностью перехватывать как баллистические ракеты, так и иные цели. Кроме того, данное оружие угрожает низкоорбитальным спутникам и другим космическим летательным аппаратам, отметили иностранные аналитики.