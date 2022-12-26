Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Пьяный водитель отправил в больницу двух человек после ДТП в центре Омска

Сегодня, 07:26
Фото: УМВД России по Омской области
Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем.

Вчера, 25 декабря, в центре Омска произошла авария с пострадавшими. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля BMW Х6 ехал по улице Интернациональной со стороны улицы Герцена.

В районе пересечения с улицей Красный Путь он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Granta, который ехал во встречном направлении. В результате аварии водитель отечественного авто и его 22-летняя пассажирка попали в больницу.

Автоинспекторы обнаружили у водителя иномарки признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, на него завели административное дело. Отметим, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП
Подпишитесь
Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения
Сегодня, 09:21
За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя
Сегодня, 11:35
Накатались: незаконную горку в омском Амуре-2 демонтируют
Сегодня, 09:07
Больше шансов покинуть город. Из Омского аэропорта запустят новые рейсы по России
Сегодня, 09:34
«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска
Сегодня, 09:50
В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады
Сегодня, 10:48