Пьяный водитель отправил в больницу двух человек после ДТП в центре Омска

Вчера, 25 декабря, в центре Омска произошла авария с пострадавшими. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля BMW Х6 ехал по улице Интернациональной со стороны улицы Герцена.
В районе пересечения с улицей Красный Путь он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Granta, который ехал во встречном направлении. В результате аварии водитель отечественного авто и его 22-летняя пассажирка попали в больницу.
Автоинспекторы обнаружили у водителя иномарки признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, на него завели административное дело. Отметим, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.