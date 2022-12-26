Пьяный водитель отправил в больницу двух человек после ДТП в центре Омска

Автоинспекторы обнаружили у водителя иномарки признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, на него завели административное дело. Отметим, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.