ФОМС ответил на самые популярные вопросы о цифровом полисе ОМС

О новых полисах ОМС рассказали сотрудники Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Также они перечислили дополнительные возможности для получения медицинской помощи в любом российском регионе.
Работники фонда назвали штрихкод уникальной последовательностью символов в машиночитаемом виде. Она присваивается информации о застрахованном гражданине в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ). Правом получить ОМС обладают все россияне со дня регистрации рождения. Исключением стали военные и приравненные к ним лица. Возможность оформления полиса есть у иностранцев и лиц без гражданства, прошедших регистрацию в государственных органах и живущих в России. Кроме того, полис ОМС предоставляют вынужденным переселенцам и гражданам из стран, входящих в Евразийский экономический союз.
С введением цифрового полиса ОМС в системе обязательного медицинского страхования появились дополнительные правила персонифицированного учета. Данные о застрахованных собрали в едином регистре застрахованных лиц. Такой подход исключает дублирование сведений, упрощает процедуру оформления документов, ускоряет обмен данными между всеми участниками системы ОМС.
Если гражданин застрахован в системе ОМС и имеет бумажный или пластиковый полис, то в ЕРЗ цифровой аналог данного документа уже сформирован. Оформлять его должны лишь лица, получающие полис ОМС в первый раз, к примеру при получении паспорта гражданина России.
С первого декабря этого года всех младенцев вносят в ЕРЗ автоматически. Делают это на основании свидетельства о рождении, которое выдают органы ЗАГС. Страховую медицинскую организацию для ребенка родители могут выбрать сами. Получаемые ранее полисы ОМС (бумажные и пластиковые) выдавать перестанут. Однако они продолжат действовать. Менять старые полисы не нужно.
Для россиян полис обязательного медицинского страхования бессрочен. Номер его неизменен. Если личные данные гражданина меняются, он обязан сообщить об этом в страховую компанию в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли.
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Документ есть возможность сохранить в мобильном телефоне или в другом девайсе. Помимо этого, цифровой полис ОМС выдается в виде выписки из ЕРЗ с данными полиса лица и штрихкодом. Выписку предоставляют по запросу человека в страховом медицинском учреждении.