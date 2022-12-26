ФОМС ответил на самые популярные вопросы о цифровом полисе ОМС

Работники фонда назвали штрихкод уникальной последовательностью символов в машиночитаемом виде. Она присваивается информации о застрахованном гражданине в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ). Правом получить ОМС обладают все россияне со дня регистрации рождения. Исключением стали военные и приравненные к ним лица. Возможность оформления полиса есть у иностранцев и лиц без гражданства, прошедших регистрацию в государственных органах и живущих в России. Кроме того, полис ОМС предоставляют вынужденным переселенцам и гражданам из стран, входящих в Евразийский экономический союз.