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Праздник не приходит. Покупка икры обернулась для омички визитом в полицию

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка хотела купить икру и лишилась десятков тысяч рублей

Правоохранители проводят проверку.

Омичка обратилась в полицию после новогодней закупки продуктов. 44-летняя предпринимательница хотела приобрести красную икру оптом, зашла на сайт бесплатных объявлений. Предложение отдать за один килограмм 3,8 тысяч рублей показалось выгодным.

Женщина связалась с продавцом Екатериной, та настояла на переписке в мессенджере. Омичке отправили фотографию товара — икру кеты. Попросили оплатить покупку в полном объеме. Бизнесвумен перевела 52 тысячи рублей, но доставку так и не дождалась.

Объявление исчезло с сайта, Екатерина пояснила, что ее страницу пытались взломать. Омичка еще раз уточнил дату прибытия товара, но продавец больше не стал выходить на связь.

Общая сумма ущерба — 104 тысячи рублей. Полиция проводит проверку. Жителям региона напоминают, предновогодний период — время активизации мошенников, поэтому необходимо сохранять бдительность, несмотря на праздничную суету.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Полиция#Мошенничество
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