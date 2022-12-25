Праздник не приходит. Покупка икры обернулась для омички визитом в полицию

Омичка обратилась в полицию после новогодней закупки продуктов. 44-летняя предпринимательница хотела приобрести красную икру оптом, зашла на сайт бесплатных объявлений. Предложение отдать за один килограмм 3,8 тысяч рублей показалось выгодным.
Женщина связалась с продавцом Екатериной, та настояла на переписке в мессенджере. Омичке отправили фотографию товара — икру кеты. Попросили оплатить покупку в полном объеме. Бизнесвумен перевела 52 тысячи рублей, но доставку так и не дождалась.
Объявление исчезло с сайта, Екатерина пояснила, что ее страницу пытались взломать. Омичка еще раз уточнил дату прибытия товара, но продавец больше не стал выходить на связь.
Общая сумма ущерба — 104 тысячи рублей. Полиция проводит проверку. Жителям региона напоминают, предновогодний период — время активизации мошенников, поэтому необходимо сохранять бдительность, несмотря на праздничную суету.