Деньги из воздуха. Какие товары в Омске подешевели к декабрю

Напомним, ранее Омскстат сообщал о сумме долга омских работодателей перед сотрудниками, а также о росте поголовья птицы и убыли стада скота.
Омские статистики рассказали об обстановке на рынке промышленных товаров по итогам ноября этого года. Средний уровень цен в сравнении с октябрем снизился на 3,3%.
Выгоднее на 3,5% стала продукция обрабатывающих производств. Услуги в отраслях электроэнергии, обеспечения газом и паром, кондиционирования воздуха подешевели на 0,9%.
Напомним, ранее Омскстат сообщал о сумме долга омских работодателей перед сотрудниками, а также о росте поголовья птицы и убыли стада скота.