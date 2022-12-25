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Деньги из воздуха. Какие товары в Омске подешевели к декабрю

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Промышленные товары в Омске подешевели на 3,3%

Аналитики выяснили, какие отрасли сейчас стали выгоднее для потребителя.

Омские статистики рассказали об обстановке на рынке промышленных товаров по итогам ноября этого года. Средний уровень цен в сравнении с октябрем снизился на 3,3%.

Выгоднее на 3,5% стала продукция обрабатывающих производств. Услуги в отраслях электроэнергии, обеспечения газом и паром, кондиционирования воздуха подешевели на 0,9%.

Напомним, ранее Омскстат сообщал о сумме долга омских работодателей перед сотрудниками, а также о росте поголовья птицы и убыли стада скота.

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#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Цены#Омскстат
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