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Врач предостерегла россиян от поедания записок с желаниями на Новый год

Сегодня, 07:23
Фото: piqsels.com
Существует новогодняя примета, что если в новогоднюю ночь написать свое желание на бумаге, а потом под бой курантов эту записку съесть, желание непременно исполнится. Однако, как сообщила гастроэнтеролог Татьяна Терехова, эта традиция часто приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Она отметила, что некоторые люди не просто съедают записки, но и запивают их шампанским, и такая «еда» тяжело переваривается в организме. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Лайф».

А если к тому же желание написано чернилами, то такая записка может вызвать аллергию и расстройство пищеварения, подчеркнула специалист.

Чтобы избежать неприятных проблем со здоровьем, Татьяна Терехова рекомендовала россиянам вместо поедания бумаги  загадывать желания на Новый год безопасным способом — например, проговаривая их про себя.

#Общество
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