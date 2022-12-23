Врач предостерегла россиян от поедания записок с желаниями на Новый год

Существует новогодняя примета, что если в новогоднюю ночь написать свое желание на бумаге, а потом под бой курантов эту записку съесть, желание непременно исполнится. Однако, как сообщила гастроэнтеролог Татьяна Терехова, эта традиция часто приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Она отметила, что некоторые люди не просто съедают записки, но и запивают их шампанским, и такая «еда» тяжело переваривается в организме. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Лайф». А если к тому же желание написано чернилами, то такая записка может вызвать аллергию и расстройство пищеварения, подчеркнула специалист. Чтобы избежать неприятных проблем со здоровьем, Татьяна Терехова рекомендовала россиянам вместо поедания бумаги загадывать желания на Новый год безопасным способом — например, проговаривая их про себя.