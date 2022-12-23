Власти Нижневартовска объявили дома аварийными в обход мнения жильцов

Как пишет Infox со ссылкой на URA.ru, жилые дома в квартале «Прибрежный-3» были признаны аварийными правительством Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Известно, что разбирательства вокруг расселения домов в этом квартале длятся уже три года, и согласие собственников на расселение так и не получено.