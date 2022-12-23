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Власти Нижневартовска объявили дома аварийными в обход мнения жильцов

23 декабря 16:42
В Нижневартовске стало известно о факте незаконного признания недвижимости аварийной.

Как пишет Infox со ссылкой на URA.ru, жилые дома в квартале «Прибрежный-3» были признаны аварийными правительством Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Известно, что разбирательства вокруг расселения домов в этом квартале длятся уже три года, и согласие собственников на расселение так и не получено.

Впрочем, специалисты настаивают, что в получении согласия собственников нет необходимости. Они утверждают, что достаточно заключения комиссии об аварийности, сделанного на основании экспертизы. Таким образом, дома на улице Мусы Джалиля в Нижневартовске объявлены подлежащими сносу без подписания соответствующих документов собственниками.

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