В третий раз. В Омске снова собираются реорганизовать бюджетное учреждение

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал документ о реорганизации «Центра недвижимости, дизайна и рекламы». К нему собираются присоединить «Центр содержания и хранения имущества».
При этом учреждение сохранит основные цели своей деятельности. Контролировать его деятельность будет департамент общественных отношений.
Отметим, что «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» собирались реорганизовать еще летом, но этого не случилось. В 2020 году учреждение хотели ликвидировать, но отказались от этой идеи.