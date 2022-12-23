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В третий раз. В Омске снова собираются реорганизовать бюджетное учреждение

Сегодня, 07:54
Фото: Город55

В Омске в третий раз решили реорганизовать Центр недвижимости, дизайна и рекламы

После слияния с другим учреждением Центр недвижимости, дизайна и рекламы сохранит свои основные цели деятельности.

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал документ о реорганизации «Центра недвижимости, дизайна и рекламы». К нему собираются присоединить «Центр содержания и хранения имущества».

При этом учреждение сохранит основные цели своей деятельности. Контролировать его деятельность будет департамент общественных отношений.

Отметим, что «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» собирались реорганизовать еще летом, но этого не случилось. В 2020 году учреждение хотели ликвидировать, но отказались от этой идеи.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Мэрия
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