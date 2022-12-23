В России с 1 января подорожает такси

Услуги такси станут стоить россиянам дороже с 1 января 2023 года.
Как пишет Infox со ссылкой на «Федерал Пресс», Госдума планирует принять закон, обязывающий агрегаторов такси контролировать уровень усталости водителей. С этой целью предполагается разработать специальный датчик.
Данное нововведение, по мнению автоэкспертов, может привести к подорожанию услуг такси, поскольку расходы на приобретение и обслуживание датчиков будут, скорее всего, включены в стоимость поездок клиентов фирм перевозчиков.