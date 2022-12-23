В РФ призывают к распространению льготного налогообложения на дачные дома пенсионеров

Известно, что ряд категорий налогоплательщиков пользуется льготой в объеме суммы налога на объект недвижимости, если он не используется в бизнесе. Об этом пишет Russian.rt.com.
На государственном уровне льготниками являются: Герои Советского Союза и Герои России; инвалиды I и II групп; лица, имеющие награду Орден Славы трех степеней, участники ВОВ, инвалиды с детства; а также пенсионеры, ветераны боевых действий и несколько других категорий.
Налоговая льгота положена россиянам в отношении одного объекта каждого вида, который можно выбрать: квартира, ее доля или комната; дом либо его доля; гаражное строение или машиноместо.
Владельцам дач, площадь которых превышает 50 кв. м, расположенных на участках земли с целью ведения подсобного хозяйства и садово-огородных работ или индивидуального жилищного строительства такая льгота не положена.
Таким образом, инвалиды и пенсионеры, живущие в домах, должны сейчас платить имущественный налог на дачи (садовые дома).