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В РФ призывают к распространению льготного налогообложения на дачные дома пенсионеров

Сегодня, 18:04
Законодательная инициатива, подготовленная рядом парламентариев и сенаторов, нацелена на внесение корректив в Налоговый кодекс и включение дачных домов в список объектов, подпадающих под льготное налогообложение для отдельных категорий населения.

Известно, что ряд категорий налогоплательщиков пользуется льготой в объеме суммы налога на объект недвижимости, если он не используется в бизнесе. Об этом пишет Russian.rt.com.

На государственном уровне льготниками являются: Герои Советского Союза и Герои России; инвалиды I и II групп; лица, имеющие награду Орден Славы трех степеней,  участники ВОВ, инвалиды с детства; а также пенсионеры, ветераны боевых действий и несколько других категорий.

Налоговая льгота положена россиянам в отношении одного объекта каждого вида, который можно выбрать: квартира, ее доля или комната; дом либо его доля; гаражное строение или машиноместо.

Владельцам дач, площадь которых превышает 50 кв. м, расположенных на участках земли с целью ведения подсобного хозяйства и садово-огородных работ или индивидуального жилищного строительства такая льгота не положена.

Таким образом, инвалиды и пенсионеры, живущие в домах, должны сейчас платить имущественный налог на дачи (садовые дома).

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