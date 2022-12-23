В Министерстве экономики ФРГ потребовали ужесточить контроль над Twitter

Глава ведомства выступил с соответствующим обращением к еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. В обращении он отметил, что общие положения и условия, меняющиеся практически ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов «угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати».