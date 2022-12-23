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В Министерстве экономики ФРГ потребовали ужесточить контроль над Twitter

Сегодня, 10:24
Фото: piqsels.com
Еврокомиссия должна будет следить за работой Twitter более тщательно после смены собственника компании, заявил госсекретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на аккаунт Гигольда в соцсетях.

Глава ведомства выступил с соответствующим обращением к еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. В обращении он отметил, что общие положения и условия, меняющиеся практически ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов «угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати».

Гигольд заявил, что контроль над Twitter необходимо усилить и потребовал провести проверки с целью включения социальной сети в перечень компаний, которые оказывают на рынок значительное влияние. На такие компании распространяется ряд ограничений, в том числе, запрет на препятствие конкуренции.

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