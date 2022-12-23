Участникам «Лучник Future» предложили разработать проекты для шести компаний

Как сообщает newsnn.ru, Московский метрополитен предложил конкурсантам придумать кампанию по привлечению новых пользователей сервиса Face Pay. Они должны решить, как создать благоприятный имидж сервиса и разработать коммуникационную стратегию бренда.
Свой проект предложила ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров». Студенты должны будут заниматься коммуникационной кампанией программы по поддержке развития российской науки, образования и просвещения филантропами.
Компания «Ситикард» поставила перед конкурсантами задачу проработать план реализации стратегии выхода на российский рынок виртуальной транспортной карты.
Трубная металлургическая компания предложила разработать концепцию общего для всех предприятий корпоративного радио.
Для «Норильского никеля» студенты попробуют найти идею для коммуникационной кампании по привлечению молодых людей на работу.
Предприятие «Полюс Вернинское» предложило командам разработать проект PR-кампании к 25-летию компании и план юбилейных мероприятий.
Подробнее с задачами можно ознакомиться на сайте конкурса.
Пока в конкурсе участвуют 85 команд из 20 регионов, однако их может быть больше - прием заявок продлится до 15 января 2023 года. Первый этап оценки проектов и формирование шорт-листа пройдет до 10 февраля 2023 года.
Участие в конкурсе могут принять студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.
Дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» выступает учредителем конкурса, а оператором конкурса стало коммуникационное агентство JM Communications.