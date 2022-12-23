РОЦИТ: Деструктивный контент в России будет разделен на категории

“Нашей основной целью было создать максимально полный, понятный и доступный рабочий инструмент, с помощью которого цифровые платформы смогут оказывать действенное влияние на ограничение распространения деструктивной информации. Мы также сформулировали ряд предложений по пессимизации таких материалов. - отметил Сагдатулин. - В частности, необходимо более активно вовлекать в модерацию самих пользователей, в том числе через форму жалоб. Материалы при этом могут не просто удаляться на основании решений владельцев онлайн-площадок, но и включать запрет на дальнейшую рекламу и взаимодействие с таким контентом. Кроме того, предложенная категоризация может быть встроена в правила социальных сетей с обязательным ознакомлением с ними перед регистрацией новых пользователей”.