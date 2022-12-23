Пластический хирург рассказал, какие операции на лице наиболее популярны

На втором месте — исправление дефектов вокруг глаз (блефаропластика). Ее чаще просят сделать женщины от 35 до 65 лет, которые стремятся устранить возрастные изменения. А за блефаропластикой следует подтяжка лица, которая также востребована у женщин возрасте 35-65 лет.