Пластический хирург рассказал, какие операции на лице наиболее популярны

Он пояснил, что коррекция носа (ринопластика) популярна у девушек в возрасте 18-25 лет, которые недовольны своей внешностью, пишут «Известия».
На втором месте — исправление дефектов вокруг глаз (блефаропластика). Ее чаще просят сделать женщины от 35 до 65 лет, которые стремятся устранить возрастные изменения. А за блефаропластикой следует подтяжка лица, которая также востребована у женщин возрасте 35-65 лет.
Кроме того, как рассказал пластический хирург, очень популярны «уколы красоты», заменяющие операции. Аль-Юсеф объяснил, что с помощью таких уколов можно изменить форму носа и подбородка, подтянуть овал лица, и в целом гармонизировать пропорции.
Рассчитывать на долгий эффект, конечно, не стоит, но для тех, кто боится операций, сложно переносит наркоз или не хочет кардинальных изменений, — это отличный вариант, резюмировал специалист.