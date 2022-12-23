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Пластический хирург рассказал, какие операции на лице наиболее популярны

Сегодня, 13:22
Фото: piqsels.com
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф сообщил, что стандарты красоты меняются примерно раз в пятнадцать-двадцать лет. В частности, сегодня наиболее распространены такие операции, как блефаропластика и ринопластика.

Он пояснил, что коррекция носа (ринопластика) популярна у девушек в возрасте 18-25 лет, которые недовольны своей внешностью, пишут «Известия». 

На втором месте — исправление дефектов вокруг глаз (блефаропластика). Ее чаще просят сделать женщины от 35 до 65 лет, которые стремятся устранить возрастные изменения. А за блефаропластикой следует подтяжка лица, которая также востребована у женщин возрасте 35-65 лет.

Кроме того, как рассказал пластический хирург, очень популярны «уколы красоты», заменяющие операции. Аль-Юсеф объяснил, что с помощью таких уколов можно изменить форму носа и подбородка, подтянуть овал лица, и в целом гармонизировать пропорции. 

Рассчитывать на долгий эффект, конечно, не стоит, но для тех, кто боится операций, сложно переносит наркоз или не хочет кардинальных изменений, — это отличный вариант, резюмировал специалист.

#Общество
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